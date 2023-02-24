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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 28 ФЕВРАЛЯ - 2 МАРТА СОВЕРШИТ ВИЗИТ В КНР
10:09 27.02.2023
Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, сообщает его пресс-служба.
Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.
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