Лукашенко 28 февраля - 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.