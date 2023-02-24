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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С КИТАЙСКОЙ ФАРМКОМПАНИЕЙ NCPC


09:13 27.02.2023

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в рамках визита в Китай официальной белорусской делегации посетил предприятие North China Pharmaceutical Company Limited (NCPC), которое расположено в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, здесь состоялись переговоры с руководством компании и подписание соглашения о сотрудничестве.

Белорусским представителям также показали производство готовых лекарственных средств, автоматизированные складские помещения и лабораторию предприятия.

Касаясь подписанного соглашения, стоит отметить, что после проведения детальной аналитической работы по работе фармацевтического рынка Китая, специалисты Китайской торговой палаты по экспорту и импорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения при Министерстве коммерции КНР, определили компанию NCPC INTERNATIONAL CORP (КНР), которая будет выступать в качестве оператора по поставкам субстанций и сырья для производства лекарственных препаратов в адрес организаций холдинга «Белфармпром».

Как рассказал Дмитрий Пиневич, «данная компания выбрана стратегическим партнером, который будет представлять интересы холдинга «Белфармпром» в области закупок фармацевтических субстанций в Китайской Народной Республике, а также осуществлять функции изучения конъюнктуры рынка, представления в адрес Управляющей компании холдинга предложений по поставке субстанций и сырья в соответствии с заявками».

На переговорах в Китае также был затронут вопрос о создании представительства/офиса для выполнения функций NCPC INTERNATIONAL CORP на территории Индустриального парка «Великий камень».

Отметим, что в настоящее время компания NCPC является поставщиком фармацевтических субстанций в адрес РУП «Белмедпрепараты» и СОАО «Ферейн»
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