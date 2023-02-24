Начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики Сергей Хрущев в составе рабочей группы экспертов с 20 по 23 февраля находился в Мурманской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, цель поездки - проработка на месте возможности строительства портовой инфраструктуры для обслуживания белорусских внешнеторговых грузов.

В рамках визита члены рабочей группы провели ряд встреч и мероприятий.

На встрече с заместителем главы Мурманской области Ольгой Кузнецовой обсудили перспективные направления сотрудничества по развитию и использованию местной портовой инфраструктуры.

С руководством Администрации морских портов Западной Арктики проанализировали вопросы организации судоходства в Мурманском регионе, с заместителем начальника Октябрьской железной дороги Игорем Поликарповым – состояние железнодорожной инфраструктуры, планы по ее развитию, пропускную способность в направлении Мурманской области.

Кроме того, делегация Беларуси посетила порт Линахамари и территорию терминала АО «НТ Лавна», где ознакомилась с портовой инфраструктурой, мощностями терминала, свободными земельными участками.