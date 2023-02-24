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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАКИСТАНСКИЙ БИЗНЕС ИЗУЧАЕТ ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «МИНСК»
12:58 24.02.2023
На деловой площадке СЭЗ «Минск» состоялись переговоры руководства СЭЗ, представителей НАИП с делегацией бизнес-кругов Пакистана.
Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, вопросы торговой, производственной и инвестиционной деятельности, а также возможности локализации пакистанского бизнеса на территории Беларуси.
Первый замглавы администрации Сергей Бубенько представил возможности работы в свободной экономической зоне «Минск», а также особенности получения статуса резидента.
Кроме того, делегация из Пакистана посетила ряд производственных площадок резидентов СЭЗ «Минск».
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