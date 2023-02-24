МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПАКИСТАНСКИЙ БИЗНЕС ИЗУЧАЕТ ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «МИНСК»

12:58 24.02.2023 На деловой площадке СЭЗ «Минск» состоялись переговоры руководства СЭЗ, представителей НАИП с делегацией бизнес-кругов Пакистана. Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, вопросы торговой, производственной и инвестиционной деятельности, а также возможности локализации пакистанского бизнеса на территории Беларуси. Первый замглавы администрации Сергей Бубенько представил возможности работы в свободной экономической зоне «Минск», а также особенности получения статуса резидента. Кроме того, делегация из Пакистана посетила ряд производственных площадок резидентов СЭЗ «Минск».