Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) планируется открыть до 1 июля 2023 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 145 от 23 февраля 2023 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, до 1 июля также должно быть закрыто отделение посольства в Санкт-Петербурге.

Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание генсконсульства в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.