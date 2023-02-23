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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ДО 1 ИЮЛЯ ОТКРОЕТ ГЕНКОНСУЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:34 24.02.2023
Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) планируется открыть до 1 июля 2023 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 145 от 23 февраля 2023 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, до 1 июля также должно быть закрыто отделение посольства в Санкт-Петербурге.
Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание генсконсульства в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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