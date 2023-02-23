Глава Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус провел ряд встреч и переговоров с высокими должностными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках участия в Международной оборонной выставке IDEX-2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, в ходе встречи с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мохаммедом аль-Боварди рассмотрены вопросы двухстороннего военно-технического сотрудничества и подтверждена приверженность продолжить дальнейшую работу в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Вопросы текущего состояния и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества также обсуждались во время встречи руководителя белорусской делегации с исполнительным директором Совета TAWAZUN Шарифом аль-Хашми.

Кроме того, состоялась встреча Дмитрия Пантуса с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедома аль-Сайегом, которая прошла в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ в Абу-Даби.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также пути его дальнейшего развития.

На встрече была достигнута договоренность о проведении в ближайшей перспективе очередных заседаний совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ, а также белорусско-эмиратского делового совета.

Напомним, белорусские оружейники представили на выставке IDEX-2023 современные и перспективные образцы продукции военного и двойного назначения на объединенном стенде ГВТУП «Белспецвнештехника». Всего представлено около 70 макетов и натурных образцов изделий военного и двойного назначения.