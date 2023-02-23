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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ИРАН ОБСУЖДАЮТ БЕЗРАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ АВТОПЕРЕВОЗОК И ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ


09:07 24.02.2023

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретился с заместителем министра промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Мусави.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в высокой степени готовности к подписанию находится документ, устанавливающий безразрешительный порядок осуществления международных автомобильных перевозок грузов. Это позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок в сообщении Беларусь-Иран.

В области воздушного транспорта авиационными администрациями проведена работа по открытию сообщения Тегеран-Минск-Тегеран. В планах выполнение регулярных рейсов иранской авиакомпанией Mahan Air в весенне-летний сезон нынешнего года. Также прорабатывается вопрос подписания соглашения о летной годности между авиавластями.

Алексей Авраменко отметил, что на современном этапе развития мировой экономики происходят большие изменения.

«В сложившейся ситуации важным видится оперативное решение задач по обеспечению устойчивого функционирования транспорта и его инфраструктуры, поиску новых маршрутов доставки товаров, включая использование мульти- и интермодальных схем транспортировки, внедрения передовых логистических технологий», – сказал министр.

По его словам, в данном аспекте особый интерес вызывает развитие перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг». Притом не только между Беларусью, Ираном и другими странами Персидского залива, но и Индией, Пакистаном в том числе с использованием возможностей морского транспорта.
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