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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ 3-Е МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ТОВАРООБОРОТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С СУБЪЕКТАМИ РФ
09:20 21.02.2023
Брянская область занимает 3-ое место по объему товарооборота Гомельской области с субъектами Российской Федерации. Это отметил председатель облисполкома Иван Крупко во время встречи с главой этого российского региона Александром Богомазовым в белорусском посольстве в Москве.
По итогам 2022 года взаимный товарооборот Гомельской и Брянской областей вырос в сравнении с 2021 годом более чем на 56% и составил почти 326 млн долларов.
«Сальдо для Гомельской области сложилось положительное - «плюс» 210,3 млн долларов», - уточнил глава юго-восточного региона Беларуси.
Перспективным направлением для дальнейшего углубления наших взаимоотношений Иван Крупко назвал строительную сферу.
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