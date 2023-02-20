Брянская область занимает 3-ое место по объему товарооборота Гомельской области с субъектами Российской Федерации. Это отметил председатель облисполкома Иван Крупко во время встречи с главой этого российского региона Александром Богомазовым в белорусском посольстве в Москве.

По итогам 2022 года взаимный товарооборот Гомельской и Брянской областей вырос в сравнении с 2021 годом более чем на 56% и составил почти 326 млн долларов.

«Сальдо для Гомельской области сложилось положительное - «плюс» 210,3 млн долларов», - уточнил глава юго-восточного региона Беларуси.

Перспективным направлением для дальнейшего углубления наших взаимоотношений Иван Крупко назвал строительную сферу.