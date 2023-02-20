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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬША ОГРАНИЧИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВИКОВ
17:49 20.02.2023
Польша ограничивает движение белорусских грузовиков через погранпереход «Кукурыки – Козловичи». Соответствующее решение принял глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Согласно информации, ограничения вводятся с 19:00 (21:00 по белорусскому времени) 21 февраля и «будут действовать до тех пор, пока белорусские власти не снимут ограничения для польских грузоперевозчиков».
При этом ограничение не распространяется на пассажирские перевозки на погранпереходе в «Тересполе».
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