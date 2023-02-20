ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АМКОДОР ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОММУНАЛЬНОЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


17:24 20.02.2023

В деревне Большие Колпаны Ленинградской области стартовал новый проект холдинга «АМКОДОР» по строительству торгово-сервисного центра и завода по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», в 2021 году было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении данного проекта между правительством Ленобласти и администрацией Гатчинского муниципального района. Стартовая сумма инвестиций в предприятие в Ленобласти заявляется от 500 млн рублей. Сегодня это самый масштабный инвестрпоект в Российской Федерации, реализуемый холдингом «АМКОДОР». Новое предприятие разместится на 3,5 га земли.

По словам администрации Гатчинского района, в случае реализации данного проекта, планируется открытие 100 рабочих мест. Согласно задекларированным данным в соглашении, предполагается строительство завода и центра по продаже и сервисному сопровождению техники с годовым объемом производства продукции на 740 млн рублей.

Данный проект будет осуществляться под руководством дочернего предприятия ООО «Эксам», которое является генеральным дистрибутором холдинга «АМКОДОР» в Северо-Западном федеральном округе и курирует работу десяти дилерских центров, которые находятся практически во всех областях Северо-Запада России — от Калининграда до Сыктывкара и от Мурманска до Великого Новгорода. За прошедший год холдинг в СЗФО реализовал около 200 единиц техники, которая была поставлена в адрес дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных организаций в регионе. В 2022 году было поставлено 76 единиц мини-погрузчиков для жилищного комитета Санкт-Петербурга. Также 36 единиц фронтальных погрузчиков было поставлено через дилерскую сеть для организаций, подведомственных комитету по благоустройству Петербурга.

Стоит отметить, что в последние годы агропредприятия Северо-Запада все чаще обращают свое внимание на отечественных и белорусских производителей. Белорусская техника успешно продается в Российской Федерации. Ее поставки за 2022 год побили рекорды предыдущих лет с приростом до 190% по некоторым позициям.

Напомним, в Российской Федерации холдинг «АМКОДОР» управляет несколькими производственными площадками. На базе бывшего Онежского тракторного завода сейчас производится лесозаготовительная техника, в Брянской области осуществляется сборка фронтальных погрузчиков. Также в данный момент, в Башкирии идет активное строительство завода по производству оборудования для агропромышленного комплекса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2023
валюта курс
EUR 2.9915
USD 2.8122
RUB 3.7617
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.7890 -0.0232
RUB 3.7773 +0.0156
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9680 2.9820
USD 2.7780 2.7870
RUB 2.8000 3.7800
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0695
EUR/RUB 79.0000 104.8000
USD/RUB 73.6000 97.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте