В деревне Большие Колпаны Ленинградской области стартовал новый проект холдинга «АМКОДОР» по строительству торгово-сервисного центра и завода по производству коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», в 2021 году было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении данного проекта между правительством Ленобласти и администрацией Гатчинского муниципального района. Стартовая сумма инвестиций в предприятие в Ленобласти заявляется от 500 млн рублей. Сегодня это самый масштабный инвестрпоект в Российской Федерации, реализуемый холдингом «АМКОДОР». Новое предприятие разместится на 3,5 га земли.

По словам администрации Гатчинского района, в случае реализации данного проекта, планируется открытие 100 рабочих мест. Согласно задекларированным данным в соглашении, предполагается строительство завода и центра по продаже и сервисному сопровождению техники с годовым объемом производства продукции на 740 млн рублей.

Данный проект будет осуществляться под руководством дочернего предприятия ООО «Эксам», которое является генеральным дистрибутором холдинга «АМКОДОР» в Северо-Западном федеральном округе и курирует работу десяти дилерских центров, которые находятся практически во всех областях Северо-Запада России — от Калининграда до Сыктывкара и от Мурманска до Великого Новгорода. За прошедший год холдинг в СЗФО реализовал около 200 единиц техники, которая была поставлена в адрес дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных организаций в регионе. В 2022 году было поставлено 76 единиц мини-погрузчиков для жилищного комитета Санкт-Петербурга. Также 36 единиц фронтальных погрузчиков было поставлено через дилерскую сеть для организаций, подведомственных комитету по благоустройству Петербурга.

Стоит отметить, что в последние годы агропредприятия Северо-Запада все чаще обращают свое внимание на отечественных и белорусских производителей. Белорусская техника успешно продается в Российской Федерации. Ее поставки за 2022 год побили рекорды предыдущих лет с приростом до 190% по некоторым позициям.

Напомним, в Российской Федерации холдинг «АМКОДОР» управляет несколькими производственными площадками. На базе бывшего Онежского тракторного завода сейчас производится лесозаготовительная техника, в Брянской области осуществляется сборка фронтальных погрузчиков. Также в данный момент, в Башкирии идет активное строительство завода по производству оборудования для агропромышленного комплекса.