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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЯТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В 2023 ГОДУ
16:18 20.02.2023
21 февраля в Кирове пройдет заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Кировской области, где определят основные направления сотрудничества на 2023 год.
Ответственность за развитие сотрудничества между Беларусью и Кировской областью возложена на Гомельскую область. Это регламентирует постановление Совета министров № 160 от 20 марта 2020 года.
По документу в настоящее время за более чем 40 членами правительства и руководителями подчиненных государственных организаций, облисполкомов и Мингорисполкома закреплено 79 регионов РФ. Председатель Гомельского облисполкома возглавляет белорусские части рабочих групп по сотрудничеству Беларуси с Кировской и Магаданской областями.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», в Киров выехала официально-деловая делегация, куда вошли представители министерств и ведомств, топ-менеджеры ведущих предприятий юго-восточного региона.
Встреча на уровне глав регионов пройдет сегодня в белорусском посольстве в Москве.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко уже в пути на встречу.
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