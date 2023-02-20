21 февраля в Кирове пройдет заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Кировской области, где определят основные направления сотрудничества на 2023 год.

Ответственность за развитие сотрудничества между Беларусью и Кировской областью возложена на Гомельскую область. Это регламентирует постановление Совета министров № 160 от 20 марта 2020 года.

По документу в настоящее время за более чем 40 членами правительства и руководителями подчиненных государственных организаций, облисполкомов и Мингорисполкома закреплено 79 регионов РФ. Председатель Гомельского облисполкома возглавляет белорусские части рабочих групп по сотрудничеству Беларуси с Кировской и Магаданской областями.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», в Киров выехала официально-деловая делегация, куда вошли представители министерств и ведомств, топ-менеджеры ведущих предприятий юго-восточного региона.

Встреча на уровне глав регионов пройдет сегодня в белорусском посольстве в Москве.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко уже в пути на встречу.