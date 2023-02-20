С начала года более 57 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 57 044 жителя соседних стран ЕС: 41 428 граждан Литвы, 8410 граждан и 2 262 негражданина Латвии, а также 4 944 гражданина Польши», - говорится в сообщении.

В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 442 030 иностранцев: 289 691 гражданин Литвы, 29 141 негражданин и 96 544 гражданина Латвии, а также 26 654 гражданина Польши.