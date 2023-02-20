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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 57 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
14:26 20.02.2023
С начала года более 57 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 57 044 жителя соседних стран ЕС: 41 428 граждан Литвы, 8410 граждан и 2 262 негражданина Латвии, а также 4 944 гражданина Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 442 030 иностранцев: 289 691 гражданин Литвы, 29 141 негражданин и 96 544 гражданина Латвии, а также 26 654 гражданина Польши.
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