|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕН НА БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОМ ИНВЕСТФОРУМЕ
12:51 20.02.2023
Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков 17 февраля 2023 года принял участие в белорусско-китайском инвестиционном форуме, которое прошло в онлайн формате и собрало более 50 представителей белорусского и китайского бизнеса, органов управления.
Как сообщает сайт СЭЗ, Дмитрий Рожков представил направления для инвестирования, включая проекты в сфере логистики, туризма и рекреации, промышленности и инфраструктуры. Особое внимание уделено масштабному проекту по строительству индустриального парка «Гродно», перспективам создания транспортно-логистических комплексов на внешней границе ЕАЭС.
Администрация СЭЗ окажет необходимую поддержку китайскому бизнесу на всех этапах реализации проектов.
Ранее возможности СЭЗ «Гродноинвест» были представлены на Белорусско-Китайском инвестиционном форуме по туризму, а также в рамках видеоконференции руководства Гродненской области и китайской провинции Ганьсу. Резиденты СЭЗ заинтересованы в наращивании экспортных поставок широкой номенклатуры продукции, а также реализации совместных производственных проектов с китайским бизнесом. Речь идет о санитарных, гигиенических, текстильных изделиях, продуктах питания и деревообработки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
Курсы в банках
на 20.02.2023
Конвертация в банках
на 20.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте