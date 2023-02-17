Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков 17 февраля 2023 года принял участие в белорусско-китайском инвестиционном форуме, которое прошло в онлайн формате и собрало более 50 представителей белорусского и китайского бизнеса, органов управления.

Как сообщает сайт СЭЗ, Дмитрий Рожков представил направления для инвестирования, включая проекты в сфере логистики, туризма и рекреации, промышленности и инфраструктуры. Особое внимание уделено масштабному проекту по строительству индустриального парка «Гродно», перспективам создания транспортно-логистических комплексов на внешней границе ЕАЭС.

Администрация СЭЗ окажет необходимую поддержку китайскому бизнесу на всех этапах реализации проектов.

Ранее возможности СЭЗ «Гродноинвест» были представлены на Белорусско-Китайском инвестиционном форуме по туризму, а также в рамках видеоконференции руководства Гродненской области и китайской провинции Ганьсу. Резиденты СЭЗ заинтересованы в наращивании экспортных поставок широкой номенклатуры продукции, а также реализации совместных производственных проектов с китайским бизнесом. Речь идет о санитарных, гигиенических, текстильных изделиях, продуктах питания и деревообработки.