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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СУММА СДЕЛОК КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ НА ТОРГАХ БУТБ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 14%


11:36 20.02.2023

Возможности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) как одного из ключевых элементов инфраструктуры трансграничной торговли представлены в рамках белорусско-китайского инвестиционного форума, организованного посольством Беларуси в Китайской Народной Республике при поддержке Министерства экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, прошедшее в онлайн-формате мероприятие собрало более 70 участников с белорусской и китайской стороны.

Основное внимание в презентации БУТБ было уделено преимуществам использования биржевого механизма при реализации белорусских товаров на рынке КНР, а также при осуществлении закупок китайской продукции, в том числе с целью импортозамещения. По итогам 2022 г. сумма сделок, совершенных китайскими компаниями на торгах БУТБ выросла на 14% и составила почти $53 млн. Через биржевую площадку в Китай поставлялись пиломатериалы, рапсовое масло, сухое молоко, кожа «вет-блю» и синтетические волокна. В свою очередь белорусские предприятия приобретали на БУТБ изделия из черных металлов и соевый шрот китайского производства.

Положительная динамика объемов белорусско-китайской биржевой торговли была достигнута благодаря активной работе по привлечению на биржевые торги резидентов КНР, а также за счет создания максимально благоприятных условий для представителей китайского бизнеса. В частности, была упрощена процедура аккредитации на бирже, предоставлена возможность расчетов по сделкам в китайских юанях, организована консультационная поддержка на китайском языке. Кроме того, в течение 2022 г. регулярно проводились специальные экспортные торговые сессии, ориентированные на рынок КНР, что позволило китайским импортерам покупать белорусскую пилопродукцию с доставкой в удобные для них пункты на территории Китая.

По состоянию на 1 февраля 2023 г. на БУТБ были аккредитованы 112 резидентов КНР, 2 из которых имели статус биржевых брокеров.
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