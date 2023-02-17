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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОДВИГАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ГОСТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ И РФ
10:25 20.02.2023
Госстандарт Беларуси и Росстандарт активизируют участие промышленности в национальных технических комитетах по стандартизации. Об этом сообщил председатель Госстандарта Валентин Татарицкий на встрече с трудовым коллективом республиканского унитарного предприятия «Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Барановичский ЦСМС), которая состоялась 17 февраля 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, такие договоренности были достигнуты по итогам визита делегации Росстандарта в Минск в январе этого года. В настоящее время прорабатывается механизм упрощенного доступа представителей промышленности и бизнеса двух стран к участию в работе национальных технических комитетов по стандартизации.
«Это позволит нам проводить более прогнозируемую техническую политику и учитывать взаимные интересы», – подчеркнул Валентин Татарицкий.
Председатель Госстандарта также добавил, что сейчас активно продвигается идея создания стандартов (ГОСТ) именно для Беларуси и Российской Федерации. Такая необходимость обусловлена прежде всего реализацией совместных кооперационных проектов, требующих ускоренной разработки прогрессивной нормативной базы. Такой подход не будет противоречить интеграционным интересам, поскольку любая страна – член ЕАЭС или государство – участник СНГ смогут при желании присоединиться к данным ГОСТ.
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