В товарообороте Беларуси и Астраханской области наблюдается двукратный рост. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.

В конце октября 2022 года состоялся визит правительственной делегации в Астраханскую область России.

"Это была результативная встреча. Мы наблюдали большую расположенность к реализации совместных проектов, а переговоры шли крайне продуктивно. Итог также хороший - двукратный рост товарооборота между Беларусью и Астраханской областью. Это говорит об эффективности таких встреч. Отрадно, что этот рост взаимен: мы прирастаем как по экспорту, так и по импорту", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что визит главы российского региона также важен для поддержания динамики работы и корректировки некоторых договоренностей.