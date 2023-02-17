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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ТОВАРООБОРОТЕ БЕЛАРУСИ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ДВУКРАТНЫЙ РОСТ
09:10 20.02.2023
В товарообороте Беларуси и Астраханской области наблюдается двукратный рост. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.
В конце октября 2022 года состоялся визит правительственной делегации в Астраханскую область России.
"Это была результативная встреча. Мы наблюдали большую расположенность к реализации совместных проектов, а переговоры шли крайне продуктивно. Итог также хороший - двукратный рост товарооборота между Беларусью и Астраханской областью. Это говорит об эффективности таких встреч. Отрадно, что этот рост взаимен: мы прирастаем как по экспорту, так и по импорту", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что визит главы российского региона также важен для поддержания динамики работы и корректировки некоторых договоренностей.
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