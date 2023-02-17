В Министерство иностранных дел 17 февраля 2023 г. был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, польский дипломат в «цивилизованном ключе» был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на «антигуманное одностороннее решение правительства М. Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска «Бобровники» с польской стороны».

В этой связи Беларусью изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков. Отныне они смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы.

«Вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем правительстве Польши», - заявили в МИД.

Кроме того, штат Генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке.

Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши.

«Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону», - отмечают в МИД Беларуси.

В ведомстве подчеркивают, что все меры носят ответный характер.

«Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов. В очередной раз призываем правительство М. Моравецкого думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу», - заявляют в МИД.