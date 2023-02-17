ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИД ВЫЗВАЛИ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОЛЬШИ В БЕЛАРУСИ


17:45 17.02.2023

В Министерство иностранных дел 17 февраля 2023 г. был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Кшиштоф Ожанна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, польский дипломат в «цивилизованном ключе» был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на «антигуманное одностороннее решение правительства М. Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска «Бобровники» с польской стороны».

В этой связи Беларусью изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков. Отныне они смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы.

«Вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем правительстве Польши», - заявили в МИД.

Кроме того, штат Генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке.

Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи Пограничной службы Польши.

«Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону», - отмечают в МИД Беларуси.

В ведомстве подчеркивают, что все меры носят ответный характер.

«Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов. В очередной раз призываем правительство М. Моравецкого думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу», - заявляют в МИД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
валюта курс
EUR 2.9944
USD 2.7982
RUB 3.7649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0029 +0.0133
USD 2.8122 +0.014
RUB 3.7617 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9870 2.9970
USD 2.8000 2.8090
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0680
EUR/RUB 79.2000 105.0000
USD/RUB 74.3000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте