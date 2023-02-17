Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление № 133 подписал 17 февраля 2023 г. премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает Telegram-канал правительства, движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Польше, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь

«Постановление правительства принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»)», - говорится в сообщении.

При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица»

Постановление вступает в силу после его официального опубликования