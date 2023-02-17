ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БГУ И КАЛМЫКИЕЙ АКТУАЛИЗИРУЮТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ


17:26 17.02.2023

Сотрудничество между БГУ и Республикой Калмыкия актуализируют в ближайшее время. Эта тема стала ключевой во время визита делегации Республики Калмыкия в ведущий вуз Беларуси.

Проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев ознакомил гостей со структурой и достижениями университета в области международного сотрудничества, молодежных инициатив и спорта. Ректор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) Бадма Салаев рассказал об особенностях конкуренции вузов в России и международных программах КалмГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, стороны обоюдно отметили важность наполнения ранее достигнутых договоренностей предметным содержанием, а также озвучили новые аспекты взаимодействия.

Одним из главных направлений стало сотрудничество в сфере молодежной политики. Бадма Салаев акцентировал внимание на большом значении участия молодежи в сохранении исторической памяти. Начальник управления по воспитательной работе с молодежью БГУ Екатерина Зуева рассказала о патриотических мероприятиях, которые проводятся Студенческим советом БГУ, и пригласила студентов КалмГУ к участию в Международном студенческом форуме «Свет Великой Победы».

Министр физической культуры и спорта Республики Калмыкия Константин Батыров инициировал участие белорусских студентов в международных турнирах и спортивных лагерях.

В ближайшее время озвученные предложения по взаимодействию будут проработаны с целью подготовки Дорожной карты по их реализации.

Напомним, сотрудничество между БГУ и КалмГУ проходит в рамках Соглашения от 2012 года. Студенты и сотрудники вузов участвуют в международных научных мероприятиях, готовят совместные публикации, ведется взаимодействие молодежных подразделений университетов. Кроме того, в декабре прошлого года представители БГУ приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Твой ход – 2022».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
валюта курс
EUR 2.9944
USD 2.7982
RUB 3.7649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0029 +0.0133
USD 2.8122 +0.014
RUB 3.7617 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9870 2.9970
USD 2.8000 2.8090
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0680
EUR/RUB 79.2000 105.0000
USD/RUB 74.3000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте