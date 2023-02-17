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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БГУ И КАЛМЫКИЕЙ АКТУАЛИЗИРУЮТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
17:26 17.02.2023
Сотрудничество между БГУ и Республикой Калмыкия актуализируют в ближайшее время. Эта тема стала ключевой во время визита делегации Республики Калмыкия в ведущий вуз Беларуси.
Проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константин Козадаев ознакомил гостей со структурой и достижениями университета в области международного сотрудничества, молодежных инициатив и спорта. Ректор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ) Бадма Салаев рассказал об особенностях конкуренции вузов в России и международных программах КалмГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, стороны обоюдно отметили важность наполнения ранее достигнутых договоренностей предметным содержанием, а также озвучили новые аспекты взаимодействия.
Одним из главных направлений стало сотрудничество в сфере молодежной политики. Бадма Салаев акцентировал внимание на большом значении участия молодежи в сохранении исторической памяти. Начальник управления по воспитательной работе с молодежью БГУ Екатерина Зуева рассказала о патриотических мероприятиях, которые проводятся Студенческим советом БГУ, и пригласила студентов КалмГУ к участию в Международном студенческом форуме «Свет Великой Победы».
Министр физической культуры и спорта Республики Калмыкия Константин Батыров инициировал участие белорусских студентов в международных турнирах и спортивных лагерях.
В ближайшее время озвученные предложения по взаимодействию будут проработаны с целью подготовки Дорожной карты по их реализации.
Напомним, сотрудничество между БГУ и КалмГУ проходит в рамках Соглашения от 2012 года. Студенты и сотрудники вузов участвуют в международных научных мероприятиях, готовят совместные публикации, ведется взаимодействие молодежных подразделений университетов. Кроме того, в декабре прошлого года представители БГУ приняли участие во Всероссийском студенческом форуме «Твой ход – 2022».
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