Концепцию национальной экспозиции Беларуси на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» обсудили в Екатеринбурге (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось совещание, на котором рассмотрены общие вопросы подготовки участия Беларуси в выставке, планируемые деловые и культурные мероприятия.

Белорусская делегация изучила площадку МВЦ «Екатеринбург-Экспо», представила проект национальной экспозиции, деловой и культурной программы.

В нынешнем году Беларусь выступит страной-партнёром выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности Беларуси.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году форум состоится 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге, его главная тема – «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.

Беларусь — многолетний партнер международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Взаимовыгодное сотрудничество государств-союзников укрепляет технологический суверенитет и расширяет торгово-экономический потенциал обеих стран.

Минпромторг России и Минпром Беларуси активно работают по широкому кругу вопросов промышленной повестки. Формируются новые производственные цепочки, реализуются высокотехнологичные и наукоёмкие проекты по таким приоритетным направлениям, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, легкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение и многим другим направлениям.

Экспозиция страны-партнера — одна из ключевых особенностей ИННОПРОМ. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Индия, Япония, Китай.