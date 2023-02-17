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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНЦЕПЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БЕЛАРУСИ НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ-2023» ОБСУДИЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
16:12 17.02.2023
Концепцию национальной экспозиции Беларуси на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» обсудили в Екатеринбурге (Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось совещание, на котором рассмотрены общие вопросы подготовки участия Беларуси в выставке, планируемые деловые и культурные мероприятия.
Белорусская делегация изучила площадку МВЦ «Екатеринбург-Экспо», представила проект национальной экспозиции, деловой и культурной программы.
В нынешнем году Беларусь выступит страной-партнёром выставки. Соорганизатором выставки определено Министерство промышленности Беларуси.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В текущем году форум состоится 10-13 июля 2023 года в Екатеринбурге, его главная тема – «Устойчивое производство: стратегии обновления». На интеллектуальной площадке руководители бизнеса и власти предложат свои решения по преодолению рисков и угроз.
Беларусь — многолетний партнер международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Взаимовыгодное сотрудничество государств-союзников укрепляет технологический суверенитет и расширяет торгово-экономический потенциал обеих стран.
Минпромторг России и Минпром Беларуси активно работают по широкому кругу вопросов промышленной повестки. Формируются новые производственные цепочки, реализуются высокотехнологичные и наукоёмкие проекты по таким приоритетным направлениям, как сельхозмашиностроение, автомобилестроение, станкостроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, легкая и химическая промышленность, энергетическое машиностроение и многим другим направлениям.
Экспозиция страны-партнера — одна из ключевых особенностей ИННОПРОМ. В 2022 году страной-партнером выступил Казахстан, в 2021 — Италия, в предыдущие годы этим статусом обладали Турция, Корея, Индия, Япония, Китай.
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