|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛИ О ПОСТУПАТЕЛЬНОМ РОСТЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ
15:07 17.02.2023
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая характеризуется поступательным ростом и динамикой. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Алеся Абраменко в приветственном слове участникам белорусско-китайского инвестиционного форума, который организован посольством Беларуси в Китайской Народной Республике.
«За прошлый год наш товарооборот достиг рекордных $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил $1,6 млрд. Число аккредитованных отечественных предприятий и нацеленных на активную работу на китайском рынке подошло к отметке в две сотни», - сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
Не менее важно, по ее словам, что партнеры из КНР видят новые возможности в Беларуси.
«По итогам 2022 года в реализацию проектов в нашей стране китайские инвесторы вложили свыше $100 млн. С участием компаний из Поднебесной воплощено в жизнь более 40 проектов, реализация еще 20 перспективных проектов в настоящее время отрабатывается», – подчеркнула Алеся Абраменко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
Курсы в банках
на 17.02.2023
Конвертация в банках
на 17.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте