Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая характеризуется поступательным ростом и динамикой. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Алеся Абраменко в приветственном слове участникам белорусско-китайского инвестиционного форума, который организован посольством Беларуси в Китайской Народной Республике.

«За прошлый год наш товарооборот достиг рекордных $5,8 млрд. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил $1,6 млрд. Число аккредитованных отечественных предприятий и нацеленных на активную работу на китайском рынке подошло к отметке в две сотни», - сказала Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Не менее важно, по ее словам, что партнеры из КНР видят новые возможности в Беларуси.

«По итогам 2022 года в реализацию проектов в нашей стране китайские инвесторы вложили свыше $100 млн. С участием компаний из Поднебесной воплощено в жизнь более 40 проектов, реализация еще 20 перспективных проектов в настоящее время отрабатывается», – подчеркнула Алеся Абраменко.