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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ТПП ТАТАРСТАНА БУДУТ ВОВЛЕКАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ


16:18 14.02.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» планируют совместно вовлекать субъектов малого и среднего предпринимательства в биржевую торговлю. Такая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов данного региона России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в состав бизнес-миссии вошли руководители и топ-менеджеры ведущих промышленных предприятий Татарстана из различных отраслей — от производства электрооборудования и металлоизделий для инженерных сетей до изготовления полимерных материалов и поставок спецтехники для нефтегазового сектора.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия БУТБ с ТПП Татарстана станет проведение информационной кампании, направленной на повышение осведомленности татарстанского бизнеса о возможностях белорусской биржевой площадки. При этом, по мнению заместителя председателя татарстанской ТПП Марата Ахматова, особое внимание необходимо уделить практическим аспектам участия в биржевых торгах, а также преимуществам, которые предоставляет этот механизм.

«Как торгово-промышленная палата мы представляем интересы нескольких тысяч компаний, и это большая ответственность. Поэтому мы стараемся рекомендовать только те инструменты, которые действительно работают и приносят конкретную пользу. Так вот ваша торговая площадка имеет ряд ценных преимуществ для татарстанских предприятий, которые, мы надеемся, не только упростят выход на белорусский рынок, но и откроют доступ на рынки других стран, представленных на бирже», — отметил Марат Ахматов.

Руководители и топ-менеджеры ведущих промышленных предприятий Татарстана из различных отраслей – от производства электрооборудования и металлоизделий для инженерных сетей до изготовления полимерных материалов и поставок спецтехники для нефтегазового сектора

Предложение татарстанской стороны поддержал заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) Андрей Картун. По его словам, в последнее время тема биржевой торговли в обязательном порядке включается в программы многих белорусско-российских бизнес форумов. Однако в ходе таких масштабных деловых мероприятий, в том числе с участием высших должностных лиц, не всегда есть возможность глубоко вникнуть в нюансы применения биржевого механизма.

«В связи с этим крайне важно организовывать B2B-встречи, очные и онлайн-семинары, знакомить бизнес с потенциалом биржевой площадки. Как показывает практика, именно такая форма работы обеспечивает максимальную эффективность», - подчеркнул заместитель министра МАРТ.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский акцентировал внимание на универсальности биржевой платформы, которая объединяет в себе широкий перечень инструментов и сервисов, облегчающих ведение внешнеторговой деятельности.

«Приходя на биржу, татарстанская компания, по сути, получает возможность торговать с более чем 24 тысячами белорусских предприятий. Такой высокой концентрации потенциальных деловых партнеров не обеспечит ни один маркетплейс. Кроме того, мы от начала до конца сопровождаем каждую сделку, что делает биржу востребованным средством хеджирования рисков. К слову, этим активно пользуются российские участники торгов, заключая транзитные сделки с резидентами третьих стран и даже с компаниями из соседних регионов России. По итогам прошлого года сумма таких транзакций составила около 13 миллионов долларов. Таким образом, биржа комплексно решает весь круг вопросов международной торговли», - резюмировал Александр Осмоловский.
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