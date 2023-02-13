Минэнерго и компания "ТВЭЛ" планируют расширять сотрудничество. Соответствующая договоренность достигнута сегодня на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с делегацией компании "ТВЭЛ" во главе с ее президентом Натальей Никипеловой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, стороны обсудили основные направления взаимодействия, а также перспективы реализации новых совместных проектов.

У Беларуси и компании "ТВЭЛ" значительный потенциал для расширения партнерства.

"И это не только взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными отходами, но и сопутствующие перспективные отрасли, в которых компания имеет уникальный опыт и высокие компетенции", - уточнил Министр.

Совместными усилиями проделана серьезная работа по подготовке стратегических для атомной отрасли нашей страны документов - национальной стратегии по обращению с радиоактивными отходами, концепции вывода из эксплуатации Белорусской АЭС, проекта строительства республиканского пункта хранения радиоактивных отходов.

В прошлом году состоялся ряд важных встреч белорусской делегации с представителями предприятий компании "ТВЭЛ", в том числе на уровне заместителя Министра энергетики Михаила Михадюка. Намечены новые перспективные направления сотрудничества, в том числе по обеспечению сбалансированного ядерного топливного цикла, задачей которого является эффективное обращение с отработавшим ядерным топливом и рациональное использование продуктов его переработки.

Инновационные предложения "ТВЭЛ" в этой сфере базируются на самых прогрессивных технологиях. Это новые возможности для развития атомной энергетики, которые позволяют обеспечивать производство чистой энергии, не оставляя ядерного наследия следующим поколениям.

Не менее важным для белорусской стороны является совместная работа по подготовке кадров в сфере обращения с радиоактивными отходами. Стороны планируют разработать дорожную карту сотрудничества по данному направлению с включением в нее конкретных предприятий и научных институтов компании.

В рамках встречи также обсуждены возможности взаимодействия с компанией в сфере внедрения аддитивных технологий, поставок систем накопления энергии, применения современных решений по цифровизации отрасли и других.

Как подчеркнула Наталья Никипелова, сотрудничество с Беларусью развивается динамично, в то же время компания "ТВЭЛ" готова предложить белорусским партнерам новые перспективные инновационные проекты.

АО «ТВЭЛ» входит в состав госкорпорации «Росатом» и является единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами. Это один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива.

Ядерное топливо «ТВЭЛ» используется атомными станциями в 14 странах – это каждый 6-й энергетический реактор, а также в зарубежных исследовательских реакторах. АО "ТВЭЛ" осуществляет поставки ядерного топлива на БелАЭС.