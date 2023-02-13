Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач 13 февраля встретился с генеральным директором АНО «Цифровая экономика» (РФ) Сергеем Плуготаренко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, в рамках встречи обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств. В частности, возможность участия Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» в международной выставке ТИБО-2023, которая пройдет в апреле текущего года. О готовности проведения других совместных мероприятий в рамках существующих проектов у АНО «Цифровая экономика» и белорусской стороны, таких как: цифровые прокачки регионов, проведения мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности и безопасности, в том числе совместно в рамках существующего в Республике Беларусь аналогичного проекта «Школа активного гражданина», а также проекты в сфере развития искусственного интеллекта и умных городов.

Стороны выразили готовность к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству и поиску новых возможностей в текущем году.

«АНО „Цифровая экономика“, являясь платформой взаимодействия бизнеса и государства при реализации большинства федеральных программ по цифровизации в России, демонстрирует высокую заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Беларусь, в интеграции и поддержке цифровой повестки Союзного государства. Мы видим, что сегодня Беларусь, так же как и Россия, находится в режиме создания собственных решений: в сфере цифровизации, разработки и внедрения ПО, инфраструктурных решений, необходимых для полноценного и стабильного развития всех отраслей экономики и для технологического суверенитета. С удовольствием поделимся наработками АНО „Цифровая экономика“ в таких направлениях, как цифровая трансформация экономики, цифровизация госуправления и Гостех, решения для работы с гражданами (Госуслуги, цифровая грамотность, Урок цифры, Иди в IT), решениями в области ИИ для различных направлений промышленности, социальной сферы, здравоохранения, регуляторные песочницы и ЭПР, организация региональных „цифровых прокачек“ и многое другое. Апрельский форум и выставка ТИБО 2023 представляется идеальной площадкой для такого сотрудничества и обмена опытом», - отметил Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Республика Беларусь активно развивает проекты, нацеленные на реализацию стратегии улучшения инфраструктуры и жизни в стране. Активно создаются проекты, аналогичные тем, что сейчас реализуются в России. Конечно же, мы готовы и хотели бы наращивать опыт совместной работы и поддержки специалистов внутри Республики Беларусь и России», - резюмировал первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

По результатам встречи была обозначена заинтересованность со стороны АНО «Цифровая экономика» участия в выставке ТИБО 2023 и предложения по реализации других проектов на территории республики.