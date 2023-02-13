На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) состоялась встреча министра Алексея Богданова и посла Судана в Республике Беларусь Мохамеда Омера Муссы Али.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-суданского взаимодействия.

«Сотрудничество между нашими странами имеет значительный потенциал, который не задействован в полной мере. Мы заинтересованы работать с Суданом во всех областях, представляющих взаимный интерес, а также готовы рассматривать новые перспективные направления совместной деятельности» - отметил руководитель МАРТ.

Особое внимание в ходе встречи уделено изучению белорусского опыта в области ценового регулирования и, как отметил посол, данный механизм борьбы с инфляцией может очень пригодиться и его стране.