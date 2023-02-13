МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРАНА ПЛАНИРУЕТ ПРИЕХАТЬ В БЕЛАРУСЬ

09:11 14.02.2023 Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник 13 февраля 2023 года встретился с послом Ирана в Республике Беларусь Саидом Яри. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на переговорах речь шла о взаимодействии в сфере промышленности. Кроме того, обсуждалась программа визита в Беларусь делегации Ирана во главе с заместителем министра промышленности. В частности, предполагается посещение ряда промышленных предприятий с целью установления взаимовыгодного сотрудничества. Участие в мероприятии приняли руководители флагманов белорусской промышленности ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «БЕЛАЗ».