По итогам 2022 г. сумма сделок, совершенных компаниями из Рязанской области на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), увеличилась в 10 раз, а для участия в биржевых торгах аккредитовались 4 новые компании. На рязанский рынок поставлялись белорусские пиломатериалы, кожа «вет-блю» и продукция мясопереработки, в то время как в Беларусь импортировался пивоваренный ячмень. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий, выступая на онлайн-конференции по вопросам биржевой торговли продукцией сельского хозяйства с Рязанской областью Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие было организованной по просьбе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.

«По темпам роста биржевого товарооборота за прошлый год Рязанская область заняла второе место среди всех регионов России, уступив только Алтайскому краю. Это свидетельствует о заинтересованности белорусских и рязанских компаний в развитии торговых отношений и применении биржевых инструментов. Поэтому в текущем году рассчитываем на более активное участие представителей бизнеса Рязанской области в биржевых торгах. Особенно широкие перспективы открываются по таким направлениям, как молочная продукция, кормовые добавки, ветеринарные препараты, средства защиты растений и зерновые культуры. По каждой из этих товарных групп ежедневно регистрируются сотни новых заявок на покупку и продажу, а суммы сделок исчисляются миллионами долларов. Например, в прошлом году биржевые продажи шрота масличных составили 183 миллиона долларов в эквиваленте, а кормовых добавок – 128 миллионов. Даже эти товарные позиции могли бы стать новыми точками роста взаимной биржевой торговли Беларуси и Рязанской области», – подчеркнул Александр Башлий.

На 1 февраля 2023 г. на БУТБ были аккредитованы 3107 резидентов Российской Федерации, в том числе 31 из Рязанской области.