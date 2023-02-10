Представители Госатомнадзора принимают участие международной конференции «Эффективные системы регулирования ядерной и радиационной безопасности: подготовка к будущему с учетом быстро меняющихся условий», которая с 13 по 16 февраля 2023 года проходит в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, на конференции рассматриваются и анализируются изменения в системах регулирующей деятельности для дальнейшего повышения безопасности во всем мире, а также вопросы, важные для мирового сообщества регулирующих органов в области ядерной и радиационной безопасности (подробности о мероприятии смотри на Интернет-сайте МАГАТЭ здесь).

Представители Госатомнадзора сделают на конференции два доклада: начальник Департамента Ольга Луговская на тему «Регулирующий орган, которому доверяют. Опыт Республики Беларусь» и главный специалист отдела науки и информации Госатомнадзора Дмитрий Лобач – постерный доклад а тему «Гармонизация, инновации и новые технологии: подходы к повышению гибкости регулирования».

Организатором конференции является Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).