Более 48 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

2С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 48 488 жителей соседних стран ЕС: 35 249 граждан Литвы, 7 038 граждан и 1 901 негражданин Латвии, а также 4 300 граждан Польши», - говорится в сообщении.

В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 433 474 иностранца: 283 512 граждан Литвы, 28 780 неграждан и 95 172 гражданина Латвии, а также 26 010 граждан Польши.