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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:44 13.02.2023
Более 48 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
2С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 48 488 жителей соседних стран ЕС: 35 249 граждан Литвы, 7 038 граждан и 1 901 негражданин Латвии, а также 4 300 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 433 474 иностранца: 283 512 граждан Литвы, 28 780 неграждан и 95 172 гражданина Латвии, а также 26 010 граждан Польши.
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