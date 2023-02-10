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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЛИНИИ БИЗНЕСА
10:39 13.02.2023
Широкий спектр направлений белорусского-монгольского делового сотрудничества обсужден 10 февраля на встрече директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с послом Монголии в Беларуси Батсухийном Баярсайханом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, рассмотрены возможности использования монгольского сырья в белорусском производственном процессе, установление прямых контактов по линии профильных ассоциаций двух стран, отмечена важность изучения экономического потенциала белорусских регионов.
Подтверждена готовность максимального содействия со стороны Центра в выведении сотрудничества по линии бизнеса на качественно новый уровень.
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