Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр экономического развития РФ Максим Решетников посетили строительную площадку нового предприятия холдинга «АМКОДОР» по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», строительство ведется на площадке в 6,4 га со всей необходимой инфраструктурой. На будущем предприятии планируется выпуск зерноочистительно-сушильных комплексов, предназначенных для послеуборочной обработки зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур, кукурузы с исходной влажностью до 35%. Они также предусматривают комплексную механизацию сушки, очистки и погрузочно-разгрузочных работ.

Радий Хабиров отметил, что производство планируют запустить летом 2023 года во время десятого юбилейного форума регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе.

Новому предприятию предоставят льготы, положенные резидентам индустриальных парков. Кроме того, Фонд развития промышленности Башкортостана окажет содействие в получении льготного займа.

В настоящее время все инженерные коммуникации подведены, идет закрытие каркаса здания, в марте этого года планируется начало внутренних работ. Параллельно со строительством уже ведется набор сотрудников, которые уже в ближайшем будущем будут трудится на новом предприятии. В общей сложности, там будут работать 320 человек.

Также в инвестиционных планах холдинга «АМКОДОР» – создание в Октябрьском районе Уфы сервисного центра по обслуживанию широкого спектра техники. На реализацию этой инициативы направят 105 млн рублей. Напомним, пул проектов компании одобрили на «Инвестчасе» в мае 2022 года. Общий объем вложений оценивается в 2,5 млрд рублей.

Глава Республики Башкортостан на своей странице в соцсетях рассказал: «Мы научились строить большие заводы за один год. В сентябре забили первую сваю. В июне на Форуме регионов России и Беларуси мы его откроем. И это только начало большой совместной работы с белорусскими машиностроителями».

Напомним, 21 сентября при участии главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, председателя Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Александра Шакутина состоялась церемония закладки капсулы строительства современного высокотехнологичного предприятия холдинга «АМКОДОР» по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна.