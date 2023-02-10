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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ ПОСТРОИТ ШКОЛЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
18:26 10.02.2023
БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ построит школы в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства Беларуси.
«Принято решение об участии организаций холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» в знаковых проектах российского региона. Достигнуты договоренности о строительстве общеобразовательных школ в городах Балахне и Кстово», - говорится в сообщении
Как прокомментировал начальник управления внешнеэкономических связей и координации строительства Денис Ячменев, проектирование школы на 1200 мест в городе Балахне планируется завершить к августу. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года.
В городе Кстово строительство школы на 1500 мест начнется в первом квартале следующего года. Планируется, что в конце 2025 года учреждение образования будет успешно возведено.
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