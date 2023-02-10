Генеральный директор компании Bonian For Construction And Investment (Египет) Хашим Наср 9 февраля посетил администрацию СЭЗ «Могилев» с целью переговоров по вопросам продвижения белорусской продукции на рынке Египта и стран Ближнего Востока.

Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках встречи глава египетской компании был ознакомлен с инвестиционным потенциалом СЭЗ «Могилев», а также экспортными и кооперационными возможностями резидентов СЭЗ.

По итогам встречи представитель египетской стороны подтвердил заинтересованность в дальнейшей проработке поставок автомобильных шин, продукции целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и химической промышленности в Египет.