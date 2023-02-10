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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ И БИЗНЕСА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА


12:37 10.02.2023

Перспективы использования площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для развития торговых отношений и взаимного продвижения продукции белорусских и узбекских производителей обсуждены в ходе визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов и местных органов власти Ферганской области Узбекистана.

В частности, по мнению узбекской стороны, биржевая площадка может стать ценным информационным ресурсом для компаний из Ферганской области, которые хотели бы поставлять импортозамещающие товары в Республику Беларусь, а также упростит закупку востребованной в Узбекистане белорусской продукции.

«Биржевая торговая платформа интересна в первую очередь как маркетинговый инструмент, с помощью которого можно оценить объем спроса и предложения, получить актуальную информацию о ценах и, что самое главное, найти новых деловых партнеров. В Узбекистане, как и в Беларуси, вопросам локализации производства и импортозамещения уделяется самое пристальное внимание, поэтому, если у нас получится наладить взаимодействие в этой сфере, это, безусловно, поспособствует росту товарооборота между нашими странами», — считает советник губернатора Ферганской области по вопросам локализации и промышленности Акмал Пулатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках переговоров были также затронуты проблемы посредничества и безопасности трансграничных сделок, с которыми нередко сталкиваются узбекские и белорусские компании, осуществляющие внешеторговую деятельность. В этой связи заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило отметил, что реализованная на биржевой площадке система сопровождения сделок и допуска на торги позволяет минимизировать возможные риски для участников — как резидентов, так и нерезидентов Республики Беларусь.

«Помимо того, что практически все потенциально недобросовестные участники отсеиваются еще на этапе аккредитации, надлежащее исполнение биржевых контрактов обеспечивается путем применения целого ряда инструментов, таких как расчеты через счета биржи или участие в торгах с внесением задатка. В результате доля „проблемных“ сделок, которые доходят до биржевой арбитражной комиссии, уже на протяжении многих лет не превышает 1%. Что касается посредничества, то на биржевой площадке представлены как непосредственные производители товаров, так и их сбытовые структуры. Такой гибкий подход к допуску участников не только создает необходимую конкурентную среду, но и предоставляет возможность торговать на бирже даже небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям, с которыми далеко не все производители готовы работать напрямую. В любом случае мы стараемся ориентироваться на запросы клиентов, и, если узбекское предприятие захочет, скажем, приобрести белорусскую молочную продукцию, сахар или пиломатериалы у завода-изготовителя, оно всегда сможет это сделать», - подчеркнул заместитель председателя правления биржи.
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