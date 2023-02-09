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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИД ВЫЗВАЛИ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОЛЬШИ В БЕЛАРУСИ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ПУНКТА «БОБРОВНИКИ»


11:52 10.02.2023

В МИД был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховски.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 г. с 14.00 по белорусскому времени движение в пункте пропуска «Бобровники-Берестовица».

Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран.

Подчеркнута контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь.

«Нужно понимать, что данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу», - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений это границу пересекать не могут.

«Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши. Надеемся, что уровень польской демократии позволит пострадавшим предпринимателям задать соответствующие вопросы своему правительству. Белорусская же сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования и всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога в интересах граждан Беларуси и Польши», - заявили в МИД Беларуси.
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