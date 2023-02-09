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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ SATTE-2023 В ИНДИИ
10:53 10.02.2023
Беларусь представлена национальным стендом на туристической выставке SATTE-2023, которая открылась 9 февраля в Нью-Дели (Индия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, среди участников стенда – авиакомпания «Белавиа» и туристическая компания ООО «БелИндТрэвел», которая специализируется на приеме туристов из Индии в Беларуси.
В рамках проведенной участниками белорусской делегации презентации туристического потенциала Беларуси было в том числе анонсировано открытие в апреле прямого авиарейса Минск – Нью-Дели.
Национальный стенд Беларуси организован при поддержке посольства Беларуси в Индии.
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