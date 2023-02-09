Беларусь представлена национальным стендом на туристической выставке SATTE-2023, которая открылась 9 февраля в Нью-Дели (Индия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, среди участников стенда – авиакомпания «Белавиа» и туристическая компания ООО «БелИндТрэвел», которая специализируется на приеме туристов из Индии в Беларуси.

В рамках проведенной участниками белорусской делегации презентации туристического потенциала Беларуси было в том числе анонсировано открытие в апреле прямого авиарейса Минск – Нью-Дели.

Национальный стенд Беларуси организован при поддержке посольства Беларуси в Индии.