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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛЛЕГПРОМ ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 6,5 ТЫС. ТОНН ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА И ПРЯЖИ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА


10:21 10.02.2023

6,5 тысячи тонн хлопкового волокна и пряжи ежегодно будут получать предприятия концерна «Беллегпром» из Таджикистана. Договоренности об этом достигнуты в ходе визита белорусской делегации во главе с председателем концерна Татьяной Лугиной в Душанбе.

Как сообщает Telegram-канал концерна, гарантии поставок в 2023-2025 годах предусмотрены соглашением о намерениях между Беллегпромом и Государственным учреждением «Маркази конструктори лоихакашии технологияхи нави саноати» при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Документ подписан 9 февраля 2023 года.

Глава белорусского концерна и руководители предприятий отрасли также встретились с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром, посетили ряд таджикских предприятий легкой промышленности.
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