|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНА ШОС
09:22 10.02.2023
Лукашенко 9 февраля подписал указ № 31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, сообщает его пресс-служба.
С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения.
Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах.
Полномочия на подписание меморандума предоставлены Министерству иностранных дел.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2023
Курсы в банках
на 10.02.2023
Конвертация в банках
на 10.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте