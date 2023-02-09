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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБСУЖДАЮТ ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
18:03 09.02.2023
Представители Национального центра маркетинга 9 февраля 2023 г. обсудили с представителем Главного управления внешней торговли Саудовской Аравии - атташе по торговым делам в Москве Усамой Аль-Харби интенсификацию торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Саудовской Аравии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе встречи У. Аль-Харби выразил заинтересованность в более глубоком анализе потенциала экономического сотрудничества Республики Беларусь и Саудовской Аравии, а также расширении торговых потоков между странами.
В свою очередь центр рассказал о своих возможностях по оказанию поддержки в изучении белорусского рынка и представил конкретные предложения: провести маркетинговые исследования рынка; организовать вебинар-презентацию экспортных возможностей белорусских предприятий, в частности производителей с/х техники.
Состоялось обсуждение возможности установления Национальным центром маркетинга сотрудничества с аравийскими структурами в целях осуществления совместной работы по организации деловых двусторонних мероприятий; организации экспозиции Республики Беларусь на выставке Foodex Saudi, которая состоится в Эр-Рияде в сентябре 2023 г.
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