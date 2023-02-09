За последние три года товарооборот предприятий и организаций Гомельщины с узбекскими компаниями увеличился более чем в 3 раза и составил $33 млн. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко во время встречи сегодня с делегацией Ферганской области.

«Рост экспорта указывает на востребованность наших товаров на рынке Узбекистана», - подчеркнул Андрей Конюшко.

Развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей способствуют подписанные в 2019 году в ходе Форума регионов Беларуси и Узбекистана соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Ферганской, Хорезмской, Навоийской областями.

Наиболее динамично развивается сотрудничество с Ферганской областью.

«Между нашими регионами осуществляется обмен визитами, проведение совместных мероприятий, в том числе и в онлайн-формате, участие в выставках, форумах», - резюмировал чиновник.