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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОМЕЛЬЩИНЫ С УЗБЕКСКИМИ КОМПАНИЯМИ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА
15:22 09.02.2023
За последние три года товарооборот предприятий и организаций Гомельщины с узбекскими компаниями увеличился более чем в 3 раза и составил $33 млн. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко во время встречи сегодня с делегацией Ферганской области.
«Рост экспорта указывает на востребованность наших товаров на рынке Узбекистана», - подчеркнул Андрей Конюшко.
Развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей способствуют подписанные в 2019 году в ходе Форума регионов Беларуси и Узбекистана соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Ферганской, Хорезмской, Навоийской областями.
Наиболее динамично развивается сотрудничество с Ферганской областью.
«Между нашими регионами осуществляется обмен визитами, проведение совместных мероприятий, в том числе и в онлайн-формате, участие в выставках, форумах», - резюмировал чиновник.
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