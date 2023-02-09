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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЬША С 10 ФЕВРАЛЯ ЗАКРЫВАЕТ ПУНКТ ПРОПУСКА «БОБРОВНИКИ-БЕРЕСТОВИЦА»


13:57 09.02.2023

Пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью с 10 февраля приостановит свою работу. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», - написал он.

Таким образом, на польско-белорусской границе останется только два действующих пункта пропуска — «Тересполь-Брест» и «Козловичи-Кукурыки».

Напомним, пункт пропуска «Кузница Белостоцкая-Брузги» польские власти закрыли в 2021 году в связи с миграционном потоком на границе.

Между тем Госпогранкомитет Беларуси сообщает, что «в адрес белорусской стороны не поступало официального уведомления от польского погранведомства о прекращении оформления транспортных средств и лиц, следующих через указанный пункт пропуска».
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