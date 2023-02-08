Лукашенко 6 февраля 2023 года подписал закон № 246-З о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Таджикистана о системе содействия взаимной торговле.

«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о системе содействия взаимной торговле, подписанное в Душанбе 11 октября 2022 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Закон был принят Палатой представителей 25 января 2023 года и одобрен Советом Республики 30 января 2023 г.