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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СИСТЕМЕ СОДЕЙСТВИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ С ТАДЖИКИСТАНОМ
10:42 09.02.2023
Лукашенко 6 февраля 2023 года подписал закон № 246-З о ратификации межправительственного соглашения Беларуси и Таджикистана о системе содействия взаимной торговле.
«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о системе содействия взаимной торговле, подписанное в Душанбе 11 октября 2022 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Закон был принят Палатой представителей 25 января 2023 года и одобрен Советом Республики 30 января 2023 г.
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