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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ БЕЛОРУССКО-АРМЯНСКОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ
09:17 09.02.2023
Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 8 февраля 2023 г. встретился с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны с удовлетворением отметили результаты работы по наращиванию взаимной торговли в 2022 году, договорились о конкретных мерах по сохранению высокой динамики сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Обсуждены также вопросы, связанные с организацией запланированного на апрель 2023 г. заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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