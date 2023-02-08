Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 8 февраля 2023 г. встретился с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны с удовлетворением отметили результаты работы по наращиванию взаимной торговли в 2022 году, договорились о конкретных мерах по сохранению высокой динамики сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Обсуждены также вопросы, связанные с организацией запланированного на апрель 2023 г. заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.