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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ГОТОВЫ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ УГЛУБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:03 08.02.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 8 февраля 2023 г. встретился с послом Казахстана в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению разнопланового сотрудничества и интеграционного взаимодействия двух стран.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и взаимодействия в международных организациях.
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