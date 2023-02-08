Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 8 февраля 2023 г. встретился с послом Казахстана в Республике Беларусь Аскаром Бейсенбаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-казахстанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению разнопланового сотрудничества и интеграционного взаимодействия двух стран.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня и взаимодействия в международных организациях.