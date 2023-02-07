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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА РАЗОРВАЛА СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ В ОБЛАСТИ АВИАПОИСКА
09:35 08.02.2023
Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашений Беларусью и Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения», - говорится в сообщении.
Соглашение с Беларусью было заключено 1 марта 2017 года, с Россией - 12 июля 2012 года.
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