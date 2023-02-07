Правительство Украины в одностороннем порядке прекратило действие соглашений Беларусью и Россией о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения», - говорится в сообщении.

Соглашение с Беларусью было заключено 1 марта 2017 года, с Россией - 12 июля 2012 года.