ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ГАЗПРОМ ПРОДЛИЛИ ГАЗОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ


09:09 08.02.2023

Компании «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы и его транспортировку через территорию республики в 2023 году. Это следует из сообщений российского холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предыдущие договоры действовали до конца 2022 года, 3 февраля текущего года стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении на период 2023-2025 годов и до конца 2023 года соответственно.

Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Беларуси в 2023 году ориентировочно составит 12 млрд российских рублей (стоимость в 2022 году оценивалась в $250 млн), а расчетная стоимость поставляемого газа в 2023-2025 годах - 200 млрд российских рублей ежегодно (стоимость в 2022 году оценивалась в $2,44 млрд).

Ранее сообщалось, что цена на российский газ для Беларуси в 2023 году сохранена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. Беларусь оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2023
валюта курс
EUR 2.9096
USD 2.7157
RUB 3.8316
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9200 -0.0073
USD 2.7157 +0.017
RUB 3.8316 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9080 2.9190
USD 2.7130 2.7230
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0760
EUR/RUB 76.0000 102.0000
USD/RUB 71.0000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте