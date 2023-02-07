Компании «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы и его транспортировку через территорию республики в 2023 году. Это следует из сообщений российского холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предыдущие договоры действовали до конца 2022 года, 3 февраля текущего года стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении на период 2023-2025 годов и до конца 2023 года соответственно.

Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Беларуси в 2023 году ориентировочно составит 12 млрд российских рублей (стоимость в 2022 году оценивалась в $250 млн), а расчетная стоимость поставляемого газа в 2023-2025 годах - 200 млрд российских рублей ежегодно (стоимость в 2022 году оценивалась в $2,44 млрд).

Ранее сообщалось, что цена на российский газ для Беларуси в 2023 году сохранена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. Беларусь оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года.