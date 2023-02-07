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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ЗАММИНИСТРА КОММЕРЦИИ КИТАЯ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ


15:58 07.02.2023

Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько 7 февраля встретился с заместителем министра коммерции Китая и заместителем представителя Китая по международной торговле Лин Цзи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в КНР, в ходе беседы стороны подвели итоги совместной работы в 2022 году, обсудили актуальные вопросы текущего взаимодействия Беларуси и Китайской Народной Республики в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, обменялись мнениями о развитии перспективных направлений двустороннего взаимодействия в 2023 году.

Особое внимание во время встречи было уделено межрегиональному сотрудничеству и реализации совместных проектов в рамках Года регионов Китая и Беларуси в 2023 г.
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