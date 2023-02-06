Автоматическая система защиты растений с помощью дронов, сканер собранного урожая зерновых, энергосберегающая теплица – эти и другие инвестиционные проекты стоимостью порядка $20 млн были презентованы 2 февраля на встрече представителей агентства с партнерами из минского офиса Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA).

«В 2022 году Республика Корея и Республика Беларусь отметили 30-летие установления дипломатических отношений, – отметил генеральный директор минского офиса KOTRA Чжанг Юн-сонг. – Все это время мы сотрудничали в разных отраслях, включая информационные технологии, сельское хозяйство. Сейчас важно постепенно двигаться вперед, тогда в будущем мы добьемся существенных результатов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, Чжан Юн-сонг ознакомился с наиболее перспективными инвестиционными предложениями, механизмом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак рассказал о поддержке стартапов в Беларуси, а также предложил организовать питч-сессию проектов для корейского бизнеса. Аналогичное мероприятие, проведенное в сентябре 2022 года для арабских деловых кругов, получило положительные отклики.

«Инвестиции – это всегда разговор о будущем. О технологиях, которые будут востребованы через пять, десять, пятнадцать лет. Поэтому мы открыты к диалогу и всегда готовы помочь бизнесу в поиске перспективных направлений. Задача агентства – быть одним окном, своего рода гидом, который поможет инвестору сориентироваться при входе на белорусский рынок», – подчеркнул директор НАИП Дмитрий Красовский.

Корейское Агентство по Содействию Торговле и Инвестициям (KOTRA) – государственная некоммерческая организации, созданная корейским правительством в 1962 году для содействия развитию деловых связей Республики Корея по всему миру. На сегодня открыто 127 офисов в 84 странах мира.

С целью углубления экономического сотрудничества между Южной Кореей и Беларусью в 2014 году был открыт минский офис KOTRA. В большинстве стран мира офисы KOTRA входят в состав посольств и имеют дипломатический статус. В Беларуси агентство известно как Торговый отдел Посольства Республики Корея.

В 2021 году НАИП и KOTRA подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого – оказание содействия предпринимателям, предприятиям и организациям своих стран в развитии двусторонних деловых связей и расширения взаимовыгодного сотрудничества.