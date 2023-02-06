ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ KOTRA ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К БЕЛОРУССКИМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ СТАРТАПАМ


10:19 07.02.2023

Автоматическая система защиты растений с помощью дронов, сканер собранного урожая зерновых, энергосберегающая теплица – эти и другие инвестиционные проекты стоимостью порядка $20 млн были презентованы 2 февраля на встрече представителей агентства с партнерами из минского офиса Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA).

«В 2022 году Республика Корея и Республика Беларусь отметили 30-летие установления дипломатических отношений, – отметил генеральный директор минского офиса KOTRA Чжанг Юн-сонг. – Все это время мы сотрудничали в разных отраслях, включая информационные технологии, сельское хозяйство. Сейчас важно постепенно двигаться вперед, тогда в будущем мы добьемся существенных результатов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, Чжан Юн-сонг ознакомился с наиболее перспективными инвестиционными предложениями, механизмом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак рассказал о поддержке стартапов в Беларуси, а также предложил организовать питч-сессию проектов для корейского бизнеса. Аналогичное мероприятие, проведенное в сентябре 2022 года для арабских деловых кругов, получило положительные отклики.

«Инвестиции – это всегда разговор о будущем. О технологиях, которые будут востребованы через пять, десять, пятнадцать лет. Поэтому мы открыты к диалогу и всегда готовы помочь бизнесу в поиске перспективных направлений. Задача агентства – быть одним окном, своего рода гидом, который поможет инвестору сориентироваться при входе на белорусский рынок», – подчеркнул директор НАИП Дмитрий Красовский.

Корейское Агентство по Содействию Торговле и Инвестициям (KOTRA) – государственная некоммерческая организации, созданная корейским правительством в 1962 году для содействия развитию деловых связей Республики Корея по всему миру. На сегодня открыто 127 офисов в 84 странах мира.

С целью углубления экономического сотрудничества между Южной Кореей и Беларусью в 2014 году был открыт минский офис KOTRA. В большинстве стран мира офисы KOTRA входят в состав посольств и имеют дипломатический статус. В Беларуси агентство известно как Торговый отдел Посольства Республики Корея.

В 2021 году НАИП и KOTRA подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого – оказание содействия предпринимателям, предприятиям и организациям своих стран в развитии двусторонних деловых связей и расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
валюта курс
EUR 2.9052
USD 2.6987
RUB 3.8314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9273 +0.0009
USD 2.6987 +0.0117
RUB 3.8314 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8980 2.9050
USD 2.7010 2.7080
RUB 2.8000 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0770
EUR/RUB 76.0000 102.0000
USD/RUB 70.8000 95.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте