|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАПРАВИТ ОТРЯД МЧС В ТУРЦИЮ И ОРГАНИЗУЕТ ГУМПОМОЩЬ В СИРИЮ
09:08 07.02.2023
В связи с разрушительными землетрясениями в Сирии и Турции Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о готовности МЧС Беларуси к оказанию помощи пострадавшим государствам.
По результатам доклада поручено направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.
Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2023
Курсы в банках
на 06.02.2023
Конвертация в банках
на 06.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте