В связи с разрушительными землетрясениями в Сирии и Турции Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о готовности МЧС Беларуси к оказанию помощи пострадавшим государствам.

По результатам доклада поручено направить в Турцию аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.

Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью.