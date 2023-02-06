При участии индустриального парка «Великий камень» и Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» 6 февраля 2023 года прошла онлайн-конференция «Взаимодействие парков, связь платформ».

Как сообщает сайт парка, участников мероприятия ознакомили с особенностями импортно-экспортных торговых отношений между Беларусью и Китаем, а также презентовали платформу сотрудничества бизнеса B2BY.org, реализуемую «Великим камнем» и комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС».

Кроме того, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между данными платформами. Документ призван содействовать в рамках онлайн-площадок оптимизации торговых процессов промышленной продукцией, трансграничной коммерции, развитию инвестиционной привлекательности «Великого камня».