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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПОДПИСАЛ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СЕРВИСНОЙ ПЛАТФОРМОЙ «КИТАЙ-ШОС»
17:50 06.02.2023
При участии индустриального парка «Великий камень» и Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» 6 февраля 2023 года прошла онлайн-конференция «Взаимодействие парков, связь платформ».
Как сообщает сайт парка, участников мероприятия ознакомили с особенностями импортно-экспортных торговых отношений между Беларусью и Китаем, а также презентовали платформу сотрудничества бизнеса B2BY.org, реализуемую «Великим камнем» и комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС».
Кроме того, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между данными платформами. Документ призван содействовать в рамках онлайн-площадок оптимизации торговых процессов промышленной продукцией, трансграничной коммерции, развитию инвестиционной привлекательности «Великого камня».
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